‘Emperyalizme karşı cumhurbaşkanımızın yanındayım’

Sanatçıların bütün toplumlar üzerinde derin tesiri vardır. Sözleriyle eserleriyle insanlığa hizmet sunarlar. Ülkemizde sayısız sanatçı yetişmiştir. Fakat bazı sanatçılar kendi değerlerine düşman bir psikoloji içerisinde aşağılık kompleksi yaşamaktalar. İçinden çıktıkları ülkenin inançlarını küçümsemekte, liderlerine batılı bir dille saldırmaktalar. Buna rağmen yerli ve milli duruşunu bozmayan sanatçıların da olması ümidimizi kamçılıyor. İşte onlardan birisi olan emperyalizme karşı sağlam duruşuyla tanıdığımız Tuluyhan Uğurlu ile bu çerçevede bir röportaj gerçekleştirdik.

Sanat bir toplum için neden gereklidir?

Sanat ruhu inceltir, onun için gereklidir. Dünyanın en büyük abidelerini yapabilirsiniz. Ama içini sanatla kuşatmadığınız zaman onlar rüzgarda savrulur giderler. Dolayısıyla sanat bunun için gereklidir. Sanat zaman ve mekanı değiştirir. Sanat insanın algılamasını değiştirir, düşünce yapısını özgürleştirir.

“BATI, BATI” DERKEN KENDİ ÖZÜMÜZÜ UNUTMUŞUZ

Batı’yı iyi biliyorsunuz. Orada yaşadınız ve eğitim aldınız. Ülkemizde kültür ve sanat anlamında hangi atılımlar yapılmalı?

Böyle bir soruyu bana yönelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle ben Batı kültürünü çok erken öğrenmeye başladım. Ama keşke eğitim sistemimiz aynı zamanda bizim kültürümüzü de bizim öz müziğimizi de sanat alanımızı da öğreten bir eğitim sistemi olsaydı da ben onların ikisini aynı anda öğrenseydim. Bize bu tarz okullar lazım. Sadece Batı, Doğu, Anadolu veya Türk Sanat Müziği değil. Hepsinin aynı çatı altında eğitim verdiği kurumlar lazım.

Dolayısıyla çocuk, çok küçük yaştan itibaren hem kendi kültürünü hem dünya kültürünü iyi bilir şekilde yetişirse o zaman üretici ruh artar. Bizim kainatı kuşatmış büyük sanatçılarımız var. Sinan’ımız var Itrimiz var, Bakimiz var. Fakat bizler bu cevherlerin izinden gitmemişiz. Bizler modernleşme adı altında sadece Batı medeniyetini kendimize yol gösterici olarak anlamışız ve onların izinden gitmişiz.

DEMİREL’İN ÇAĞDAŞ TÜRKİYESİ

Hatta kendi kültürümüze düşman olmuşuz değil mi?

Evet. Bu anlayış değiştiği zaman büyük başarılar, büyük sanatçılar, büyük besteciler yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Belki de bizim çocuklarımız dünyanın en iyi telefon kullanıcıları. Ama o telefonu üreten olmak lazım. Mozart’ı çok iyi çaldınız, Beethoven’i çok iyi çaldınız. Bunu biz çağdaşlık zannettik. Süleyman Demirel, yıllar sonra “sen haklıydın ve cesaretinden dolayı tebrik ederim” demişti. Çünkü 9. Senfoniyi dinlemek çağdaşlıktır demişti, ilk ben itiraz etmiştim. “Hayır, 9. Senfoniden daha muhteşem bir eser yazmak, Anadolu ve doğu motifleri ile bezeli bir eser yazmak çağdaşlıktır” demiştim.

Bestelerinize Anadolu’yu yansıtıyorsunuz. Kimden etkilendiniz?

Babamın hem yöresel olması hem evrensel dünya görüşünden çok etkilendim. Cemal Reşit Rey benim hayatımda çok önemli bir noktadır. Babam bir Anadolu sevdalısıydı. Zaten benim kendi kültürüme bu kadar yakın olmamın nedeni rahmetli babamdır. Bach ve Itri’yi de hep örnek aldım. Bach ve Itri çok değerli.

Yaptığınız müzik Anadolu’da karşılık buldu mu?

Çok fazla buldu. Gelen seyirci kendinden bir şeyler buluyor. Aslında onun damarlarında var olan müzik. Hem bütün evreni kuşatmaya, bütün insanları kucaklamaya çalışan bir müzik hem de yöresel değerler. Bunu gördüğü zaman, “bu adam bağlamada çalınacak şeyi piyanoda da çalabiliyor, demek oluyormuş” diyor.

Dünyada küresel bir soykırım var. Yerel tatları, renkleri, sesleri yok ediyor. Neler söylersiniz?

Ying-Yang teorisi. Mutlaka her şey dengede olacak. Bir şey azaldığı zaman başka bir şey gelip onun yerini doldurmak zorunda. İyiliği azaltacak ki kötülük gelip onun yerini doldursun. Oyun çok büyük, sadece ekonomide değil. Oyun sadece Türkiye’nin notunu tam seçim zamanı indirmesi değil. Oyun her cephede. Onun için ben Kuvay-i Milliye bitmedi diyorum. Her cephede devam ediyor.

DİRİLİŞ DEVAM ETMELİ

Tayyip Bey yerli ve milli vurgusu yaptığı için bir tepki var bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben, “Dünya 5’ten büyüktür”ü çok takdir ediyorum. Soğuk savaş bitmiştir ve insanların yeniden organize olmaları gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok konuda göstermiş olduğu dirayetli duruş gerçekten takdire şayan. Özellikle Avrupa ile ve özellikle Ortadoğu politikalarında göstermiş oldukları tavır gerçekten bu konularda emperyalizme karşı sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım.

Emperyalistleri topraklarımızdan kovmak için ne yapmalı?

Biz Ortadoğu insanı olarak hepimiz bu emperyalizme dur dememiz ve hepimiz el ele vererek onları buradan kendi ülkelerine göndermemiz gerekiyor. Umarım bu diriliş devam edecek. Ben Türkiye’nin çok daha aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyorum ve bunun her şeyin üstünde olduğunu düşünüyorum.

“Elalemin oğlu atomu böler bizimkiler de vatanı...”

Tüm bunlara rağmen dış mikrakların ve şer odaklarının yanında olanlara ne demeli?

Bu sorun yüzyıllardır olan bir sorun bu bizim Abdülhamid Han Hazretleri zamanından beri, Abdülaziz zamanından beri süre gelen, Abdülmecid zamanından beri gelen bir sorunumuz. Atilla İlhan, “Elalemin oğlu atomu böler bizimkiler de vatanı böler” diyor. Bu çok doğru bir tespit. Bu çok önemli. Maalesef böyle.

ARTIK HİRA’NIN ÇOCUKLARI OLİMPOS’UNKİNİ TINLAMIYOR

Gençleri gürültüden, bizim kendi medeniyetimizin sesine nasıl çekebiliriz?

Eğitim ile. Medeni adam donanımlı adam demektir. Birçok şeyden haberdar yetiştireceğiz. Batı’yı, doğuyu, kuzeyi, güneyi çok iyi bilecekler. Böyle yetiştirerek emperyalizmin savaşı bize işlemez.

Ülkemizde Türk müziğinin yasaklandığı dönemleri nasıl yorumlarsınız?

Itri çalınmasın diye dilekçeler yazıldı bu ülkede. Bunu fıkra olarak Avrupalıya anlatsanız herhalde yerlere yatar gülmekten. Itri sadece bizim değil, dünyanın en önemli bir iki bestecisinden bir tanesidir. Bach, Beethoven, Itri’dir. Itri çok önemlidir. Mozart ne ise Itri odur. Hacı Arif Bey, Schubert’ten çok daha ötededir. İnsalarımıza biz bunları öğretmediğimiz için alternatif müziklerin peşinde koştular. Bütün dünya bunu yaptı. Ama şimdi artık Hira’nın çocukları Olimpos’un çocuklarını tınlamıyor bile.