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Gündem Emniyetten 'Nevşehir mavi olsun' çağrısı!
Gündem

Emniyetten 'Nevşehir mavi olsun' çağrısı!

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla “Nevşehir mavi olsun” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:12:00 -
Emniyetten 'Nevşehir mavi olsun' çağrısı!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Covid-19 risk değerlendirme haritasında sarı kategoride yer almasının ardından vatandaşlara hazırlamış olduğu görseller ile mavi çağrısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, “Nevşehir mavi olsun, sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yük azalsın, Nevşehir mavi olsun çocuklarımız sokaklarda oyunlarla buluşsun, Nevşehir mavi olsun esnaflarımız müşterileri ile buluşsun, Nevşehir mavi olsun üniversitelerimiz öğrencileri ile buluşsun, Nevşehir mavi olsun Kapadokya balonlarla buluşsun, Nevşehir mavi olsun büyüklerimiz sevdiklerine kavuşsun” çağrısında bulundu.

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