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Aktüel Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Askerlerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Askerlerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda aralarında askerlerin de bulunduğu toplam 34 şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 16:17:00 - 2022-05-31 16:33:25
Emniyet'ten FETÖ operasyonu: Askerlerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonları sonucunda ülke genelinde toplam 34 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 şahıs gözaltına alındı.

1 ABD doları ele geçirildi

Şahısların bulunduğu ikametlerde yapılan aramalar sonucunda 82 bin 700 lira, 250 ABD doları, 2 adet geçersiz ibareli 1 ABD doları ve çok sayıda dijital materyal/dokümanlar ele geçirildi.

Toplam 34 şahıs gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 15 şüpheli şahıstan, 5’i aktif astsubay, biri eski uzman onbaşı, ikisi eski askeri öğrenci ve ikisi mahrem sorumlu olmak üzere toplam 10 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüpheli şahıstan, 3’ü aktif astsubay, biri aktif teknisyen, biri Memur, biri açıkta astsubay ve biri emekli astsubay olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alındı.

Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 4 şüpheli şahıstan, ikisi aktif astsubay, biri aktif memur ve biri eski askeri öğrenci toplam 4 şahıs olmak üzere, ülke genelinde toplam 34 şahıs 31.05.2022 günü yakalanarak gözaltına alındı.

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