  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın! 150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracat yapıldı Dünyanın kuru meyvesi Anadolu'dan Ne Amerika ne de İsrail durduramadı! Kimsenin bilmediği bir teknoloji ile çalışıyor ‘Bize çok kayıp verdirdi’
Gündem Emniyette gece yarısı operasyonu: Bazı illerin emniyet müdürleri değişti!
Gündem

Emniyette gece yarısı operasyonu: Bazı illerin emniyet müdürleri değişti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emniyette gece yarısı operasyonu: Bazı illerin emniyet müdürleri değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kritik değişiklikler yapıldı; Bilecik, Yalova ve Niğde emniyetinde bayrak değişimi yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/30 sayılı atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

Bu isimlerden boşalan koltuklara ise yeni atamalar gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova’nın yeni emniyet müdürü olurken; Bilecik’e Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Niğde’ye ise bir diğer Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer atandı.

22 Ocak itibarıyla geçerli olan bu atamalarla birlikte emniyetin tepe yönetiminde kritik bir rotasyon tamamlanmış oldu.

 

GÖREV DEĞİŞİM LİSTESİ

  • Yılmaz Delen: Niğde'den Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne,

  • Erdem Çağlar: Başmüfettişlikten Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne,

  • Erdinç Yüceer: Başmüfettişlikten Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

  • Gökalp Şener ve Ümit Bitirik merkeze (EGM emrine) alındı.

 

Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar
Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar

Gündem

Erdoğan imzayı attı! Gece yarısı kritik atamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları

Sağlıkta yeni atama olacak mı? 2026 KPSS ile hemşire, doktor ve hekim atamaları ne zaman yapılacak?
Sağlıkta yeni atama olacak mı? 2026 KPSS ile hemşire, doktor ve hekim atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık

Sağlıkta yeni atama olacak mı? 2026 KPSS ile hemşire, doktor ve hekim atamaları ne zaman yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23