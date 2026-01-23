Emniyette gece yarısı operasyonu: Bazı illerin emniyet müdürleri değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kritik değişiklikler yapıldı; Bilecik, Yalova ve Niğde emniyetinde bayrak değişimi yaşandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/30 sayılı atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.
Bu isimlerden boşalan koltuklara ise yeni atamalar gerçekleştirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova’nın yeni emniyet müdürü olurken; Bilecik’e Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Niğde’ye ise bir diğer Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer atandı.
22 Ocak itibarıyla geçerli olan bu atamalarla birlikte emniyetin tepe yönetiminde kritik bir rotasyon tamamlanmış oldu.
GÖREV DEĞİŞİM LİSTESİ
-
Yılmaz Delen: Niğde'den Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne,
-
Erdem Çağlar: Başmüfettişlikten Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne,
-
Erdinç Yüceer: Başmüfettişlikten Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
-
Gökalp Şener ve Ümit Bitirik merkeze (EGM emrine) alındı.