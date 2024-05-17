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Medya Emniyetin içinden kimler ısrarla oraya haber sızdırıyordu? “Ankara'nın büklüm büklüm yolları”nın nereye çıkacağını ancak bu şekilde görürüz
Medya

Emniyetin içinden kimler ısrarla oraya haber sızdırıyordu? “Ankara'nın büklüm büklüm yolları”nın nereye çıkacağını ancak bu şekilde görürüz

Yeniakit Publisher
2024-05-17 16:30:00 -
Emniyetin içinden kimler ısrarla oraya haber sızdırıyordu? "Ankara'nın büklüm büklüm yolları"nın nereye çıkacağını ancak bu şekilde görürüz

Ankara Emniyeti'ndeki "kumpas" skandalı giderek büyürken, söz konusu kumpası yakından takip eden gazetecilerden biri olan Mahmut Övür’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sabah gazetesi yazarı Övür, “Bora Kaplan organize suç örgütüyle ilgili ‘özel’ haberleri emniyetin içinden kimler ısrarla T24 sitesine veriyordu?” sorusunu gündeme getirdiği yazısında, bu soruya cevap bulunması halinde, "Ankara'nın büklüm büklüm yolları"nın nereye çıkacağını görebileceğimizi ifade etti. Övür, özetle şunları kaydetti:

Ankara Emniyeti'ndeki "kumpas" skandalı giderek büyürken, söz konusu kumpası yakından takip eden gazetecilerden biri olan Mahmut Övür’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sabah gazetesi yazarı Övür, “Bora Kaplan organize suç örgütüyle ilgili ‘özel’ haberleri emniyetin içinden kimler ısrarla T24 sitesine veriyordu?” sorusunu gündeme getirdiği yazısında, bu soruya cevap bulunması halinde, "Ankara'nın büklüm büklüm yolları"nın nereye çıkacağını görebileceğimizi ifade etti. Övür, özetle şunları kaydetti:

“(…) Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız. Bu pervasızlıkta dün F-Tipi deyip sonra ittifak yapanların ve siyaset üretmeyenlerin de ciddi katkısı var. Haberler boşuna "muhalif" ve fondaş medyaya sızdırılmıyor...

Doğrusu bu aşamada soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin en azından şu soruya cevap bulup bulamayacaklarını merak ediyorum: Acaba Bora Kaplan organize suç örgütüyle ilgili "özel" haberleri emniyetin içinden kimler ısrarla T24 sitesine veriyordu?

Belki o zaman "Ankara'nın büklüm büklüm yolları"nın nereye çıkacağını görürüz.”
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