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Emniyet ve jandarma alkollü sürücülere geçit vermedi! 91 bin ehliyete el konuldu

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından son 7 ayda yapılan denetimlerde 91 bin 479 sürücünün ehliyetine, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

06 Ağustos 2019 Salı 15:00
Emniyet ve jandarma alkollü sürücülere geçit vermedi! 91 bin ehliyete el konuldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafikte alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullananlara yönelik denetimlerine aralıksız devam etti.

Ehliyetlerine el konuldu

Trafik ekiplerince, bu yılın 7 ayında yapılan denetimlerde 90 bin 483 sürücünün alkollüyken, 996 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı tespit edildi. Söz konusu sürücülerin ehliyetleri geri alındı.

Trafik ekipleri, 2016'da 100 bin 662, 2017'de 114 bin 889, 2018'de 146 bin 320 alkollü araç kullanma gerekçesiyle sürücü belgesini geri almıştı.

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı gerekçesiyle 2016'da 498, 2017'de 971, 2018'de ise bin 281 sürücünün belgesine el konulmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:00
  1. trafik denetim
  2. alkollü araç kullanma

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