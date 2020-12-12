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Aktüel Emniyet vatandaşları 'pandemi yardımı' dolandırıcılığına karşı uyardı!
Aktüel

Emniyet vatandaşları 'pandemi yardımı' dolandırıcılığına karşı uyardı!

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ve telefon üzerinden 'pandemi yardımı' adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 00:13:00 -
Emniyet vatandaşları 'pandemi yardımı' dolandırıcılığına karşı uyardı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı video ile 'pandemi yardımı' adı altında dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılara karşı bilgilendirme videosu

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan internet ve telefon üzerinde dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda, “‘3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin. Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer” uyarıları yapıldı.

 

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