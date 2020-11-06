  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Emniyet teşkilatı Ata'nın huzurunda
Aktüel

Emniyet teşkilatı Ata'nın huzurunda

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:19:28 -
Emniyet teşkilatı Ata'nın huzurunda

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Aktaş başkanlığındaki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları kaydetti:

"İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan olarak İstiklal Mücadelesini zafere ulaştırma noktasında milletimiz ile birlikte verdiğiniz eşsiz mücadele, çizdiğiniz istikamet ve çağı yakalamak için hayata geçirdiğiniz inkılaplarla milletimizin gönlünde 82 yıldır yaşamaya devam ediyorsunuz.

Türk Polis Teşkilatımız, milletimizle birlikte şahsınızdan aldığı güç, ilham ve cesaretle tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi demokrasimize, ülke bütünlüğümüze yapılan taarruza karşı koyarak, hatıranıza ve ideallerinize sahip çıktığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Emanetlerinize bugün de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıkma, Türkiye Cumhuriyeti'mizi ilelebet yaşatarak daha yükseklere taşıma, birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azimle mücadele etme noktasında kararlı, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kutup yıldızı olarak yeni zaferlere imza atmak için inançlıyız.

Milletimizden aldığımız destek ve kanunlardan aldığımız güçle, bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan her türlü şer odağının karşısında tek yürek olmaya devam edecek, hiçbir durum ve şartta huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Aziz hatıranız önünde, gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışma azmimizi kararlılıkla bir kez daha ifade ederken şahsınıza ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikalinizin 82. yılında manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı
Dünya

Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı

Darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Mısır’da Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el..
Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor
Ekonomi

Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay