Emniyet müdürü, sahte korona testi belgeleri hazırlamış

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki sınır kapıları ile Soufli kentinde sahte Covid-19 testi ve belgeleri hazırladıkları iddia edilen ve aralarında polis, asker ve eczacıların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Türkiye ve Bulgaristan sınır kapıları ile Soufli kentinde bir soruşturmayı yürüten polis vatandaşlara sahte Covid-19 testi ve negatif test belgeleri hazırlayarak satan çetenin içinde bulunan 2'si polis, 8'i asker olmak üzere aralarında eczacıların da bulunduğu 16 kişiyi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Gözaltına alınan kişilerin özellikle gümrük kapılarında hızlı test sertifikalarında sahtecilik yaptıkları belirlenen ve Türkiye Yunanistan Hudut Kapıları'nda görevli biri emniyet müdürü olmak üzere iki polis ve sekiz askeri gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın devamında ise Soufli ve Orestiada kentlerindeki eczacılarında aralarında bulunduğu 6 kişinin de olaya aracılık yaptığı belirlendi. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi