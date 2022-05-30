Bakan Soylu: Halil Müdürüm evlatların bize emanet!
Bingöl’ün Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halil Müdürüm, gözünden sakındığın evlatların, bize emanet..." dedi.
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Koç, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"Evlatların bize emanet"
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayıımladı:
Halil Müdürüm, gözünden sakındığın evlatların, bize emanet...
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Bingöl Solhan İlçe Emniyet Müdürümüz Halil Koç Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.