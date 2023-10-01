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Gündem Emniyet Müdürlüğü'nden olası patlamalara karşı uyarı
Gündem

Emniyet Müdürlüğü'nden olası patlamalara karşı uyarı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:15:00 -
Emniyet Müdürlüğü'nden olası patlamalara karşı uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırının ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle vatandaşlara paniğe kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi yer aldı.

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