Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Eskişehir ve Bilecik'te yılbaşı denetimlerine katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "İnsanımızın yeni yılını mutluluk, huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Türkiye genelinde sadece yılbaşı gecesi için yaklaşık 120 bin personelimiz, 16 bin 203 ekiple sahada olacaklar." dedi.

Eskişehir-Ankara kara yolundaki polis ve jandarma uygulama noktasında yılbaşı denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların yeni yıla evlerinde gireceğini söyledi.

Ülke genelinde saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının ba hatırlatan Aktaş, Türk polis teşkilatı olarak tam kadro sahada olduklarını dile getirdi.

Genel Müdür Aktaş, şöyle devam etti:

"İnsanımızın yeni yılını mutluluk, huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Türkiye genelinde sadece yılbaşı gecesi için yaklaşık 120 bin personelimiz, 16 bin 203 ekiple sahada olacaklar. Hem kara yollarında hem şehirlerimizin ana güzergahları, meydanları, caddelerinde, sokak aralarında ve her yerde insanlarımızın bu geceyi huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Toplamda bu süre içinde 450 bin civarında personelimiz sahada olacak, yaklaşık 73 bin 100 ekiple."

Herkesin yeni yılını kutlayan Aktaş, 2021'in insanlığın koronavirüs salgınından kurtulduğu, huzur, mutluluk ve esenlik dolu bir sene olmasını diledi.

Aktaş, "Eskişehir'de de teşkilatımız tam kadro, insanlarımızın güvenliği için görevlerinin başında. İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'in sevk ve idaresinde bütün teşkilatımız alanda. Burada görev yapan bütün teşkilat mensuplarının da yeni yıllarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesine geçerek jandarma uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, yetkililerden bilgi aldı.