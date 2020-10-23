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Aktüel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:25:57 -
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ardahan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

ARDAHAN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Artvin'den helikopter ile 25. Hudut Tugay Komutanlığına inen Aktaş'ı, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, emniyet teşkilatı ve diğer ilgililer karşıladı.

İnönü Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada polis mangası tarafından karşılandı. Aktaş, kendisini karşılayan emniyet teşkilatı personeli ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Ardından makama geçip şeref defterini imzalayan Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağlar'a yansıyan Atatürk silüeti fotoğrafını hediye etti.

Aktaş, daha sonra makamda ilgililerle bir süre görüştü.

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