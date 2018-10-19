Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyon toplantısı düzenledi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığındaki toplantıya, Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı. Toplantıya, il emniyet müdürleri de video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Uzunkaya, toplantıda, karayolu trafik tedbirlerini değerlendirerek, emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken telefonla konuşma, şerit ihlali, ağır ve büyük araçların orta ve sol şeridi kullanması sonucu kazalara sebebiyet verilmesi gibi önemli trafik ihlalleri ile ilgili cezaların kademeli artırılacağını ve yaya ağırlıklı bir trafik sistemi anlayışının geliştirileceğini anlattı.

5 bin araç denetlendi

Taksi uygulamasına ilişkin Uzunkaya, "Taksicilere yönelik yaptığımız bu uygulamalarda 5 bin aracın denetlenmesini gerçekleştirdik. Kısa mesafede ve hava şartlarına bağlı olarak yolcu almama, turistleri gereksiz dolaştırarak fazla ücret alma gibi vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda sivil görevlilerimizce bu uygulamayı gerçekleştirdik ve bundan sonra da bu tarz uygulamalara devam edeceğiz. Korsan taşımacılık ve İstanbul'da ağırlıklı olarak kullanılan UBER ile alakalı da düzenlemeler getirdik." ifadelerini kullandı.

Personelin teçhizat kullanımına yönelik sorumluluklarına da değinen Uzunkaya, toplantının sonunda özveriyle görev yapan tüm personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak aday polis memurları için giriş yaşı ve güvenlik korucularının emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemelerin de görüşüldüğü toplantıda, PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele gündeme alındı. Toplantıda, fuhuş, yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili yeni dönemde alınacak tedbirler de ele alındı.