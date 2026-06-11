Emniyet ekipleri şaşkına döndü: Çerez görünümlü zehir
Keşan’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde yapılan aramada, cips paketine saklanmış uyuşturucu madde ve sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Koru Sokak'ta durumundan şüphelendikleri G.Y.'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, cips paketi içerisine gizlenmiş 125,15 gram kimyasala bulanmış tütün, 0,79 gram metamfetamin, 2 adet extasy hap, plastik kutu içerisinde 54,56 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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