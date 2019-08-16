Emniyet ekipleri bayramda tedbiri elden bırakmadı

Malatya’da polis ekipleri Kurban Bayramında genel güvenlik önlemlerine ek olarak gerekli tüm tedbirleri en üst seviyede aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların Kurban Bayramı tatili sürecini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla il merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri arttırdı. 09-15 Ağustos tarihlerini kapsayacak şekilde özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik önlemlerine ek olarak bayram boyunca boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alındı.

Bayram süresince alınan asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda, 943 genel hizmet personeli 1 hava aracı, 2 dedektör köpek, 54 trafik denetleme ekibi ve 135 trafik personeli ile görev alındı. Asayiş yönünden yapılan çalışmalarda,15 bin 551 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 6 aranan şahıs yakalandı, 30 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi. Bunun yanında bin 827 araç kontrol edildi, 65 araca işlem yapıldı toplam 20 bin 895 TL idari para cezası kesildi, 4 araç trafikten men edildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise,10 bin 581 araç kontrol edildi, 3 bin 107 araca 924 bin 153 TL para cezası kesildi.

Öte yandan emniyetten yapılan açıklamada, alınan etkin ve yoğun tedbirler sonucunda 2019 yılında Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen yaralanmalı kazalarda 2018 yılı Kurban Bayramı tatili süresine göre ciddi orandaazalma meydana geldiği ifade edildi.