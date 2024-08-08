  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emniyet duyar duymaz harekete geçti! Mezarlıkta skandal ötesi poster
Gündem

Emniyet duyar duymaz harekete geçti! Mezarlıkta skandal ötesi poster

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:33:00 -
Emniyet duyar duymaz harekete geçti! Mezarlıkta skandal ötesi poster

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mezarlığın duvarına PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasın ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mezarlığın duvarına PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasın ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Ceylanpınar ilçesinde DEM Gençlik Meclisi adı altındaki bir grup tarafından mezarlığın duvarına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Posterin üzerinde "Bıji Serok Apo. Tecrit Suçtur. 1230 gündür devam etmektedir. DEM Gençlik Meclisi Ceylanpınar" yazıldığı gözlendi. Kısa süre sonra kaldırılan posterle ilgili valilik bir açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.
Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak'ta 8 PKK/YPG'li terörist havaya uçuruldu.

5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Gündem

5 FETÖ ve PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?
Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?

Dünya

Zebari'den Irak'ın PKK kararına destek! DEM Parti için ne zaman harekete geçilecek?

Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor
Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor

Dünya

Deyrizor'da PKK avı! Arap aşiretleri öldürecek terörist arıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

SIZIN BEN APONUZUNDA SIZINDE URFA DIYE YAZIN NE KADAR VATAN HAINI  URFADA TOPLANMIS SOYLE OKKALI BIR FUZE ATIN GEBERSIN PICLER.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23