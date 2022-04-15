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Gündem Emniyet birimlerince bu yıl 29 organize suç örgütü çökertildi
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Emniyet birimlerince bu yıl 29 organize suç örgütü çökertildi

KOM Daire Başkanlığınca yürütülen operasyonlar kapsamında 760 şüpheliye işlem yapıldı, zanlılardan 214'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 10:40:00 -
Emniyet birimlerince bu yıl 29 organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca bu yılın 3,5 aylık döneminde 29 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM birimlerinin 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürüttüğü belirtildi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il KOM birimlerince 1 Ocak-14 Nisan tarihleri arasında iki ulusal, 27 yerel organize suç örgütüne yönelik planlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonlar kapsamında 760 şüpheliye işlem yapıldığı, bunlardan 214'ünün tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlar sonucunda 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca 4 bin 280 farklı çap ve markalarda fişek ile 563 çek-senet ele geçirildiği bildirildi.

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