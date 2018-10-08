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Emmanuel Adebayor'dan Fenerbahçe itirafı

Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü golcüsü Adebayor, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puanın iyi olduğunu kaydetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:23
Emmanuel Adebayor'dan Fenerbahçe itirafı

Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor, 1-1 biten Fenerbahçe maçını A Spor'a değerlendirdi.

Emmanuel Adebayor, A Spor'a verdiği demeçte şu sözleri kullandı;

''Maçı kazanmaya yakındık''

İyi bir oyundu. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Günün sonunda baktığınızda pozitif bir oyun oynadık ve maçı kazanmaya yakındık. Bu futbol. Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. Yenilmedik, berabere kaldık. Bence Fenerbahçe'den alınan 1 puan iyidir.

''Fenerbahçe işimizi zorlaştırdı''

Bence takım iyiydi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kazanmaya ihtiyaçları vardı, evlerinde oynadılar. İşimizi zorlaştırdılar ama biz iyi hazırlandık. Kazandığımız 1 puana sevinmedik ama aynı zamanda bu duruma üzülmedik de.

''Avcı ile aram çok iyi''

Abdullah Avcı ile aram çok iyi. Buraya geldiğimden beri bana çok güveniyor. Benim kaliteme ve karakterime inanıyor. Ben de iyi oynayarak ve gol atıp takımımın kazanmasına yardımcı olarak ona borcumu ödemek istiyorum.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:23
  1. Abdullah Avcı
  2. Emmanuel Adebayor
  3. Adebayor
  4. Fenerbahçe
  5. Medipol Başakşehir

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