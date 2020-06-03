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Aktüel

Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları gözyaşına boğuldu

Antalya’da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:10:43 -
Emlakçı evinde vurulmuş halde bulundu, yakınları gözyaşına boğuldu

Antalya’da borçları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen kişi evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Hayatını kaybeden emlakçının yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu.



Olay, saat 16.30 sırasında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 34 Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Emlak ve oto kiralama üzerine iş yeri bulunan Bülent D. (50), ihtiyacı için üst kattaki dairesine çıktı. Yakınları bir süre geri gelmeyen Bülent D.’yi evde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bülent D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bülent D.’nin yakınları ise bina girişinde feryat etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Bülent D.’nin çevresi tarafından sevilen bir esnaf olduğu ve hayatına son vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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