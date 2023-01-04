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Ekonomi Emlak Katılım’dan büyük kolaylık
Ekonomi

Emlak Katılım’dan büyük kolaylık

Emlak Katılım tarafından yenilikçi bir hamlede bulunuldu. ‘Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’na yeni özellikler kazandırıldı. Böylece müşterilerin mobil şube üzerinden hesap açılış işlemlerini ve sektör tercihlerini kolaylıkla yapmalarına imkân tanındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:28:00 -
Emlak Katılım’dan büyük kolaylık

Görüntülü görüşmeyle ‘Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı’nı açmak mümkün kılındı. En fazla 3 aylık vadeyle kullandırılacak olan bu ürünle yatırımcı kur dalgalanmalarına karşı koruma altına alındı.

Müşterinin tercih ettiği sektörden gelen bir finansman talebi olmaması halinde Emlak Katılım’ın belirleyeceği sektör ve vadede finansman kullandırımı yapılabiliyor. Sektörler; toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat, ulaştırma, depolama, enerji, madencilik, kamu yönetimi, savunma sanayi, sağlık, tarım ile ormancılık, eğitim olarak belirlendi.

Kur koruma desteği var

‘Proje Tercihli Özel Fon Havuzu’yla birikimler kur koruma desteğiyle korunuyor. Gerçek kişi müşteriler TL hesapları açmaları halinde destekten yararlanabiliyor. Tüzel müşteriler ise döviz ve altın bakiyelerini TL’ye dönüştürmeleri durumunda faydalanabiliyor.

Bireysel veya tüzel müşteriler ziynetlerini banka hesaplarına yatırıp fiziki altından TL’ye kur korumalı hesaplarını açabiliyor. Söz konusu hesaplar ‘Proje Tercihli Özel Fon Havuzu’yla eşleştirilebiliyor.

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