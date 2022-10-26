Emlak Katılım’da TR Karekod’la temassız bankacılık dönemi başladı

Emlak Katılım, büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünlerle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Banka, Emlak Katılım Mobil’de hizmete sunduğu yeni karekod işlemleri menüsüyle müşterilerine hızlı, kolay, temassız ödemede bulunma ayrıca para çekme ve EFT yapma imkânı tanıyor.

Hızlı ve kolay işlem olanağı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturmuştu. ‘TR Karekod’u da kullanıma açmıştı. Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürürken önceliklerinden olan dijital bankacılık alanındaki ürün ve hizmetlerini de geliştirmeye devam ediyor. Güncellenen Emlak Katılım Mobil’de uygulamaya alınan karekod işlemleriyle yurt içi tüm bankaların ATM’lerinden para çekme, banka kartına gerek kalmadan POS cihazlarından alışveriş yapma kolaylığı müşterilere sunuluyor. Müşteriler, para almak için hesaplarına ait karekodu oluşturup paylaşabiliyor ve FAST/EFT/Havale aracılığıyla para gönderebiliyor.

Yüksek kâr paylaşım oranı

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hayatı kolaylaştıracak finansal çözümler sunan Emlak Katılım, müşterilerine dijital kanallardan ücretsiz para transferleri (EFT, FAST, Havale), 20 binden fazla ATM’den ücretsiz işlem ve katılma hesaplarına yüksek kâr paylaşım oranı gibi önemli avantajlar sağlıyor. Banka, hizmetlerinin tümünün kolay anlaşılır, teknolojik ve hızlı olmasına önem veriyor. Aynı zamanda çevreci yatırımları desteklemek, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ile ekonomik kriterleri göz önüne alan sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor.