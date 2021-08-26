Emlak Katılım başarılı performans çiziyor! İkinci çeyrek sonunda dönem kârını yüzde 104 artırdı

Faizsizlik prensibiyle çalışan Emlak Katılım, 2021 yılı ikinci çeyreğinde şubeleşmeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam etti. Emlak Katılım, ilk 6 ayda 15 şube daha açtı. Şube sayısını 65’e yükselten banka, personel adedini de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttırarak bin 22 kişiye taşıdı.

Güçlü finansal yapı

Türkiye’nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Genel Müdür Nevzat Bayraktar, şunları belirtti: “Bir önceki yılın haziran ayına göre bankamızın toplanan fonları yüzde 104 artışla 18.2 milyar TL’yi bulurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artışla 14.8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24.3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. İkinci çeyrek sonunda toplam gayri nakdi kredilerimiz de 4.5 milyar TL olurken dönem kârımız da bir önceki yıla göre yüzde 104 artış sağlayarak 19.6 milyon TL olmuştur. Bu süreçte aldığımız aksiyonlarla, istikrarlı şekilde büyümeye devam ederek gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik.”

Gayrimenkul sektörünü destekliyor

Gayrimenkul sektöründe piyasa yapıcı kurum olmak ve kentsel dönüşüme yönelik finansal çözümler sunmak üzere ortaya koyduğu ürünlere yenilerini eklemeye devam eden Emlak Katılım, faizsiz sigortacılık esaslarına uygun ürünlerin satışı için de düğmeye bastı. Bina Tamamlama Sigortası ürününü geliştirdi. Hem müteahhitleri hem de konut alıcılarını koruyacak bu ürünle inşaatların tamamlanmamasından doğan mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Konut alıcılarının ödemeleri teminat altına alınıyor ve inşaat sektörünün güvenli büyümesine imkân tanınıyor. Emlak Katılım, konut edinmeyi de kolaylaştıran ürünüyle de öne çıkıyor. Bu ürünüyle müşterek tapulu konut satın alınabilmesini önünü açıyor.

Dijitalleşmeyi merkeze oturtuyor

Gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alan Emlak Katılım, geçen yıl hizmete sunduğu CepPOS uygulamasını bu yıl IDC Finans Teknoloji ödülüyle taçlandırdı. Dijital ağı kuvvetli olan banka, şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle müşteri olmayı mümkün kılıyor. Emlak Katılım, e-ticarete adım atan müşterilerinin avantajlı fiyatlarla ve oranlarla dijital mağazacılık alanına girmelerine de katkıda bulunuyor. Ayrıca ihracatçı firmalara ise vadesi gelmeden alacaklarını temin edecekleri bir yapı oluşturuyor.