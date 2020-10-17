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Ekonomi Emlak Katılım 3 şube birden açtı
Ekonomi

Emlak Katılım 3 şube birden açtı

Türkiye’nin dört bir yanında hizmete açacağı şubeleriyle müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetlerini karşılamayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen banka, İstanbul’da da şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:09:00 -
Emlak Katılım 3 şube birden açtı

Şubeleşme anlamında adımlarını hızlandıran bankanın bu seferki üç yeni durağı Avcılar, Metrokent ve Maslak oldu. İstanbul’da 18, Türkiye genelinde ise 36 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonu hedefini 50 şube olarak yukarı yönlü revize etti. 

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bayraktar, “Türkiye’nin hemen hemen her noktasında şubelerimizle yer almayı istiyor, bu doğrultuda şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla da yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul’da hizmete sunduğumuz Avcılar, Metrokent ve Maslak şubelerimizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım’ın şube ağını genişletmesinin yanı sıra dijital kanallarını geliştirmek için de çalışmalar yürüttüğünü belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bir dijital bankacılık hizmeti olan e-şube sayesinde müşterilerimiz, şubeye gitmeden tamamen dijital kanal üzerinden hesap açabiliyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Genişleyen şube ağımız ve e-şubemizle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsamayı ve müşterilerimize hizmet vermeyi amaçlıyoruz.”

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