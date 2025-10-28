  • İSTANBUL
Gündem

Emirsultan Camii'ne yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan tarihi Emirsultan Camii’nin kubbesine yıldırım düştü. Büyük korkuya neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarından Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kentte aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii’nin ana kubbesine isabet etti.

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay çevrede korkuya yol açtı. Yıldırım düşmesiyle camideki elektrik sistemi devre dışı kalırken, avize ve aydınlatmalar söndü.

Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

