Emirhan İlkhan'ın küstahlığı sürüyor!

Beşiktaş’tan İtalyan ekibi Torino’ya 4.5 milyon euroya transfer olup sağlık kontrollerinden geçen Emirhan İlkhan’ın ayrılığının yankıları hala sürüyor. İtalyan ekibi Emirhan’a yıllık 600 bin Euro ücret ödeyecek.



2022-23 sezonunun ilk maçına bu akşam Kayserispor ile çıkacak olan Beşiktaş’ta gündem Emirhan İlkhan.

Siyah-beyazlı yöneticilerin takımda kalması için yaptığı teklifleri geri çeviren 2004 doğumlu oyuncu, sözleşmesindeki 4.5 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak kendisini transfer etmek isteyen Torino için sağlık kontrolünden geçmek üzere dün İtalya’ya gitmişti.

Çebi, "Telefonlara bakmadılar" demişti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Emirhan’ın ayrılığı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Çebi, "Beşiktaş’ın altyapısından yetişen değeri olarak tüm imkanları kullandık. 'Hayallerim var' deyip, tüm yetkinin menajerinde olduğunu belirterek, görüşmeleri kesti. Hatta, Torino’nun önerdiği ücreti önerdik. Kabul etmedi. Kendisini yetiştiren altyapı hocalarının telefonlarını açmadı. Beşiktaş’ta kalmak istemeyene biz 'Dur' diyemeyiz. Bunlar genç oyuncular. Yolu açık olsun. Taraftarlarımız unutmasın, son 20 yılda Atınç’tan sonra Rıdvan, Emirhan satıldı. Başarılı olup Beşiktaş’ı, ülkemizi gururla temsil etsinler." ifadelerini kullandı.

Emirhan İlkhan ise başkan Ahmet Nur Çebi’nin kendisi hakkında söylediği sözlere karşılık verdi.

Genç futbolcu, "Beşiktaş ile yıllık 4.5 milyon TL ile anlaşma yaptık. Menajerim geçen yıl yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Benim için para önemli değil. Başkan ve yönetim benim için her türlü fedakarlığı yaptı. 5 yıllık anlaşma yapmıştık. Fakat yurt dışından teklif gelmesi halinde menajerim 4.5 milyon Euro madde koyulmasını rica etti. Başkan Ahmet Nur Çebi’den de beni bırakmasını istedim. Avrupa’da hayallerim var. Bu nedenle ayrıldım. Beşiktaş’ın kalbimde ayrı yeri var." diyerek kendisini savundu.