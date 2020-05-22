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Emirdağlılar Vakfı’ndan çocuklara bayram hediyesi

Eskişehir Emirdağlılar Vakfı tarafından başlatılan proje ile bayram öncesi çocuklara hediyeler verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:53:45 -
Emirdağlılar Vakfı’ndan çocuklara bayram hediyesi

Eskişehir Emirdağlılar Vakfı tarafından başlatılan proje ile bayram öncesi çocuklara hediyeler verildi.


Eskişehir Emirdağlılar Vakfı Kadın Kurulu Başkanı Aslıcan Özgür İleli ve Belçika Emirdağlılar Vakfı Kadın Kolları Sorumlusu Sultan Karakaya el ele vererek bir proje başlatıldı. Vakıfların yönetim kurullarının da işbirliği ile başlatılan projede bayram öncesi çocuklara yardım eli uzatıldı. Proje ile birçok çocuğa giysi ve kıyafet yardımı yapılırken proje kısa sürede büyük takdir topladı.

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