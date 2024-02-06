Emir Siyonist’ten eylem teröristten! Saldırıların arkasında MOSSAD izi!

Ülkemiz son dönemde zor günler yaşıyor. Kilise saldırısı, cami saldırısı, taksici saldırısı derken bugün yaşanan Çağlayan Adliyesi saldırısı kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Seçime sayılı günler kala gerçekleşen bu olayların seçim ayarlı provokasyon olduğu düşünülürken, Yazar İsmail Nacar, okların İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’ı gösterdiğini ifade etti.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Son dönemde başta kiliseler ve din adamlarına saldırıları artarken bugün de provokatör ve eli kanlı teröristler Çağlayan Adliyesi'nde boy gösterdi. Adliyede düzenlenen saldırıda DHKP-C’li iki terörist ölürken 3’ü polis beş kişi yaralandı. Yaşanan bu seçim ayarlı provokasyonu gazetemize değerlendiren araştırmacı yazar İsmail Nacar, bunun başta MOSSAD olmak üzere eli kanlı örgütlerin ve DHKPC'nin arkasındaki karanlık odakların işi olduğunu söyledi. İsmail Nacar, “Bu olay da gösteriyor ki Türkiye, uluslararası bir istihbarat örgütünün saldırısıyla karşı karşıyadır. Sinagoglara, kilise ve camilere, adliyelere saldırarak Türkiye'nin güvenilir bir ülke olmadığını göstermek istiyorlar. Bu saldırı 2015’te olan saldırıya benziyor. Eğer adliyeye girebilselerdi rehine olayına başvuracaklardı. Bence tüm bu olayların arkasında MOSSAD ve CIA vardır. Alman istihbaratını da unutmamak lazım. Biliyorsunuz bu örgütlerle onların çok yakın irtibatı var. Bugün Gazze politikasında olduğu gibi herkes İsrail'in arkasına dizildi. Şu anda Türkiye bu üç devletin sol örgüt olarak bilinen bu örgütün arkasında Almanya istihbaratı da vardır. Alman istihbaratı ve şu anda bütün bu Ortadoğu konusundaki olaylarda, gelişmelerde tamamen SİHA, MOSSAD ve Alman istihbaratı beraber hareket ediyor. Şimdi doğrudan doğruya Türkiye'yi hedef aldılar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını göstermek istiyorlar. Sinagoglara saldırılıyor, camilere saldırılıyor, adliyeye saldırılıyor.” ifadelerin kullandı.

MOSSAD Türkiye’yi tehdit etmişti

Siyonist İsrail’in 7 ekimde başlattığı katliamları uluslararası arenada dile getirerek Gazze halkının hakkını savunan Türkiye, İsrail’in istihbarat örgütü MOSSAD tarafından tehdit edilmişti. Ülkemizde son günlerde yaşanan şiddet eylemlerinin arkasında MOSSAD olduğu düşünülüyor. MİT’in operasyonlarıyla fiyakası bozulan MOSSAD’ın aktif rol oynadığı tahmin ediliyor.