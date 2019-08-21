Eminönü esnafına müjde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sel felaketinde zarar gören esnafa KOSGEB’in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.

Hükümetten sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Eminönü esnafına iyi haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz KOSGEB’in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi sunuyoruz” müjdesini verdi.

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