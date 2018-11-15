THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eminevim yine yüzleri güldürdü

Ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi Eminevim, Karadeniz Ereğli'de 60 ailenin daha ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:34
Eminevim yine yüzleri güldürdü

Karadeniz Ereğli’de düzenlenen tapu teslim töreni ile Eminevim sayesinde hayallerine kavuşan 60 aile tapularını aldı. Düzenlenen programa 600’ün üzerinde davetlinin yanı sıra, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, genel merkez ve bölge yöneticileri ile daire sahipleri aileleriyle beraber katıldı.

Piyasaya 200 milyon TL’lik katkı

Törende konuşan Elbirliği Sistemi’nin kurucusu Emin Üstün, faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade ederek, “Sistem, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak” dedi. Piyasaya 200 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladıklarını ifade eden Emin Üstün, faizlerin yüksek olması nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılı dönemde müteahhitlerin konut satamadığını, insanların da alamadığını belirterek, Eminevim tarafından uygulanan ‘Elbirliği’ sisteminin bu dönemde piyasaları rahatlattığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından isimleri okunan aileler tek tek sahneye çıkarak Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve diğer yöneticilerden tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:34
  1. Karadeniz Ereğli
  2. Eminevim
  3. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  4. Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün
  5. Elbirliği Sistemi
  6. Emin Üstün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    1. Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK..
    2. İşsizlik rakamları açıklandı
    3. Sertifikalı eğitim seminerleri başlıyor
    4. İnsanlığın dertleriyle dertlenip çözüm..
    5. Karatay'a şok suçlama: Gözünü..
    6. Antalya merkezli uyuşturucu..
    7. Dijital dönüşüme Turkcell’den 550 proje
    8. Brent petrolün varil ücreti 66,06 dolar
    9. Tam 747 litre... Ankara'da ele..
    10. AK Parti'de İstanbul ve Ankara için 10..
    11. Terör örgütü PKK’nın drone üssü..
    12. İnnova ‘Arena’ya İSO Yerli Malı Belgesi
    13. Bangladeş, Arakanlıları ikna etmeye..
    14. Başörtülülerin böyle bir ‘Devlet..
    15. 'Aykut Kocaman ile görüşmelere..
    16. 21 kaçak göçmen yakalandı
    17. Amerika'da acı dinmiyor: 56 kişi öldü
    18. Vakıf Katılım İnegöl Şubesi açıldı
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk..
    20. Ankara'da sahte ve kaçak içki..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!