Eminevim yine yüzleri güldürdü

Karadeniz Ereğli’de düzenlenen tapu teslim töreni ile Eminevim sayesinde hayallerine kavuşan 60 aile tapularını aldı. Düzenlenen programa 600’ün üzerinde davetlinin yanı sıra, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, genel merkez ve bölge yöneticileri ile daire sahipleri aileleriyle beraber katıldı.

Piyasaya 200 milyon TL’lik katkı

Törende konuşan Elbirliği Sistemi’nin kurucusu Emin Üstün, faizsiz bir sistem geliştirdiklerini ifade ederek, “Sistem, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem ile kişiler, Tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak” dedi. Piyasaya 200 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladıklarını ifade eden Emin Üstün, faizlerin yüksek olması nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılı dönemde müteahhitlerin konut satamadığını, insanların da alamadığını belirterek, Eminevim tarafından uygulanan ‘Elbirliği’ sisteminin bu dönemde piyasaları rahatlattığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından isimleri okunan aileler tek tek sahneye çıkarak Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve diğer yöneticilerden tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.