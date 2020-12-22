Eminevim 2020’de araç ve konut sektörüne 50 bin talep kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün 2020 yılında yapılan kayıtlarla araç ve konut sektörüne 50 bin yeni talep kazandırdıklarını söyledi.

Emin Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Üstün, açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaptığı Çevre ve Şehircilik panelinde şirketin 2020 yılını değerlendirdi. Üstün, şirket olarak atılan doğru adımlar ve hayata geçirilen dijital yatırımlarla bu dönemi başarılı geçirdiklerini kaydetti.

Konut ve araç finansmanında Eminevim ile 2020’de 23 bine yakın teslimat gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstün, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyen 50 bini aşkın kişinin de Eminevim’e başvurduğunu, 2020 yılında gelen bu talebin araç ve konut pazarına kazandırıldığını belirtti. Gelecek yıl bu talebi yüzde 20’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Üstün, konut ve araç finansmanında başarılı bir alternatif olan faizsiz "elbirliği sistemi"nin Türkiye ekonomisinde her geçen yıl daha büyük rol oynadığını dile getirdi.





- Elbirliği sistemi güçlü bir alternatif





Eminevim ile 30 yıldır faizsiz çözümler sunduklarını ifade eden Üstün, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin ev ve araç sahibi olabilmeleri için faizin oluşturduğu yükü kaldırarak bir maliyet avantajı sağladıklarını aktardı.



Bu vesileyle faizin ekonomiden aldığı payı yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasında da önemli bir rol oynadıklarını belirten Üstün, şunları aktardı:

"Eminevim ile 30 yıldır araç ve konut pazarında güvenle uyguladığımız faizsiz "elbirliği sistemi", insanlara kendi imkânlarına uygun bir formül sunulduğunda aslında nasıl daha kolay ev veya araç sahibi olabileceklerini ortaya koyuyor. Katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alan elbirliği sistemi, mevcut finansal araçlar arasında, hem sunduğu düşük maliyet avantajı hem de faizsiz olması nedeniyle önemli bir finansal alternatif haline geldi. Yılda ekonomiye 4 milyar TL katkı sunan ve faizin aldığı payı ekonomiye yeniden kazandıran bu model sayesinde de bugüne kadar 175 bini aşkın insan, evine ve aracına kavuştu. 175 bin insanın her birini bir aile üyesi olarak düşündüğümüzde bugüne kadar toplamda 1 milyonu aşkın insanın hayatına doğrudan dokunmuş olduk."





- "200 bininci teslimatı gerçekleştireceğiz"





2021 yılı hedeflerini anlatan Üstün, "Bu yılki teslimatlarımızı da 2019 yılına oranla yüzde 10 artırırken yaptığımız araç ve konut teslimatlarıyla da ülkemizin ekonomisine bir yılda 4 milyar TL’lik bir katkı sunmuş olacağız. Hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirlediğimiz 2021 yılında da faizsiz elbirliği sistemi ile daha avantajlı çözümler sunmaya devam ederek 200 bininci teslimatı gerçekleştirmeyi ve ülke ekonomisine de 4.7 milyar TL’lik bir katkı sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.