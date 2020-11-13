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Aktüel Emine Yanıkoğlu cinayeti soruşturması tamamlandı
Aktüel

Emine Yanıkoğlu cinayeti soruşturması tamamlandı

İddianamenin kabulü halinde Soner Yanıkoğlu, "eşi tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:29:19 -
Emine Yanıkoğlu cinayeti soruşturması tamamlandı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eşi Emine Yanıkoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen Soner Yanıkoğlu hakkındaki soruşturma sonucunda düzenlediği iddianameyi mahkemeye gönderdi.

Cumhuriyet Savcısı Kenan Çetin'in hazırladığı iddianamede, Emine Yanıkoğlu'nun (20), 30 Temmuz 2020'de babası ve üvey annesinin evinde, eşi Soner Yanıkoğlu tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, Emine Yanıkoğlu ile şüphelinin 2018'de evlendikleri ve bir çocukları olduğu aktarıldı. Çiftin arasında geçimsizlik bulunduğu ifade edilen iddianamede, genç kadının cinayetten bir süre önce ameliyat olan üvey annesiyle ilgilenmek için babasının evinde kalmaya başladığı aktarıldı.

Soner Yanıkoğlu'nun olay günü buraya giderek kadını eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığı aktarılan iddianamede, Emine Yanıkoğlu'nun ise bunu kabul etmediği belirtildi.

Bunun üzerine Soner Yanıkoğlu'nun evine döndüğü, av tüfeğini sırt çantasına koyduğu ve tekrar kayınbabasının evine gittiğine yer verilen iddianamede, şüpheli ve Emine Yanıkoğlu'nun evin mutfağında bir süre konuştukları ifade edildi.

Üvey anne N.G'nin dinlenmek için yatak odasında bulunduğu sırada çiftin de bir başka odaya geçtiği aktarılan iddianamede şunlar belirtildi:

"Şüpheli sırt çantasından av tüfeğini çıkardığında, maktulenin kaçarak N.G'nin odasına girdiği ve kapıyı kilitlediği, şüphelinin av tüfeğiyle ateş ederek kapının kilidini açtığı ve yere çökmüş halde bulunan maktuleye iki kez ateş ederek tasarlayarak öldürdüğü anlaşılmıştır."

İddianamede, sırt çantasına koyduğu silahla kayınbabasının evine ikinci kez gitmesinin, Soner Yanıkoğlu'nun insan öldürme suçunu tasarlayarak işlediğini gösterdiği kaydedildi.

- Savcının "haksız tahrik" değerlendirmesi

İddianamede, bazı tanıkların, Emine Yanıkoğlu’nun bir erkek arkadaşı bulunduğu yönündeki anlatımlarının ancak boşanma davasına konu olabileceği belirtilerek, bunun haksız tahrik olarak kabul edilemeyeceği, zira cinayetin genç kadının eve dönmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İddianamenin kabulü halinde Soner Yanıkoğlu, "eşi tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

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