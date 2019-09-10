Emine Şenlikoğlu'ndan erken evlilik mağdurlarına müjde: Erdoğan'ın talimat verdiğini öğrendim

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Allah'ın izni ile en kısa zamanda genç evlilerin cezaevinde oluşu son bulacak." diyen Emine Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Devletin üst kademesinden bir yetkili ile görüştüm. Görüştüğüm kişinin ismini vermek istemiyorum ama sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu iş hallolsun.' talimatını verdiğini söyledi. Şu anda mağduriyet üzerindeki çalışmaların devam ettiğini aktardı. 'Soruna kesin olarak çözüm bulunacak.' dedi.

Genç evlilik mağdurları açlık grevine başlıyor! "Bıçak kemiğe dayandı"

CHP de destekliyor

'Erken evlilik mağdurlarının sorunu çözülmeli'

Geçtiğimiz aylarda erken yaşta evlilik mağdurlarıyla bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yeniakit.com.tr'ye konuşmuş ve mağduriyetin giderilmesi noktasındaki desteklerini şöyle anlatmıştı:

"Erken evlilik mağdurlarının sorunlarının giderilmesinden yanayız fakat iktidarın getireceği yasayı görmemiz gerekiyor. Evlilik mağdurları konusunu getirip o konuya cinsel suçları da yasa maddesinin içine katacak mı, katmayacak mı? Bütün bunlar hassas konular. Elbette biz erken evlilikten dolayı mağdur olan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesini isteriz."