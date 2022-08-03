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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Van Gölü" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Van Gölü" paylaşımı

Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:43:00 -
Emine Erdoğan'dan "Van Gölü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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