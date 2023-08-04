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Gündem Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amiraline tebrik!
Gündem

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amiraline tebrik!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 22:33:00 -
Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amiraline tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TSK'nın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Kurmay Albay Gökçen Fırat, ilk kadın amiral oldu.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nin ilk kadın amirali olan Fırat'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medyada paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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