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Siyaset Emine Erdoğan'dan tepki: Kınıyorum
Siyaset

Emine Erdoğan'dan tepki: Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, işgalci İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 19:41:00 -
Emine Erdoğan'dan tepki: Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, işgalci İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınadı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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