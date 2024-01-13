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Gündem Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 14:42:00 -
Emine Erdoğan'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan kahraman askerlerimiz için paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." 

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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