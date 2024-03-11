  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
İSLAM

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 11:44:00 -
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Erdoğan, mesajında, "Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Erdoğan, mesajında, "Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uzman isim tek tek sıraladı! Ramazan ayında sağlığınız için bunları ihmal etmeyin
Uzman isim tek tek sıraladı! Ramazan ayında sağlığınız için bunları ihmal etmeyin

Sağlık

Uzman isim tek tek sıraladı! Ramazan ayında sağlığınız için bunları ihmal etmeyin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan ayının olmazsa olmazı, kadınlara gelir kapısı oldu
Ramazan ayının olmazsa olmazı, kadınlara gelir kapısı oldu

Gıda

Ramazan ayının olmazsa olmazı, kadınlara gelir kapısı oldu

Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'
Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'

İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca 'Müjdeler olsun' diye anlattı! 'Ramazan ayı geliyor diye seviniyor musunuz?'

Ramazan ayının ilk Teravih namazı ülke genelinde eda edildi! 'Tüm ümmete uyanış vesilesi olsun'
Ramazan ayının ilk Teravih namazı ülke genelinde eda edildi! 'Tüm ümmete uyanış vesilesi olsun'

Gündem

Ramazan ayının ilk Teravih namazı ülke genelinde eda edildi! 'Tüm ümmete uyanış vesilesi olsun'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23