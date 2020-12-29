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Aktüel Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:45:10 -
Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

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