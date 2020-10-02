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Aktüel Emine Erdoğan'dan dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yolunu yapan Hatay Valiliğine teşekkür
Aktüel

Emine Erdoğan'dan dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yolunu yapan Hatay Valiliğine teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:39:16 -
Emine Erdoğan'dan dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yolunu yapan Hatay Valiliğine teşekkür

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliğini tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından Hatay Valiliğince Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

"Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliğini tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisikletseverler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum."

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