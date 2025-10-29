  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası

Bahis skandalı büyüyor! UEFA Soruşturma Açıyor

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

“Satışı asla söz konusu değil”

Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Kemer'de Sular Isınıyor! Eski Başkanın Gözaltında Ne Var, Kimleri Telaşlandırdı!

Hastanede rehin kalınan günlerden bu günlere

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

İsrail’in efendisi olduğu yapay zeka Elon Musk tarafından tanıtıldı

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı
Gündem Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletin Evi'nde, Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünü kutladığımız bu özel gecede, maziden atiye uzanan güçlü bağlarımızla bir aradaydık. Her bir kalpte aynı ülkü, aynı inançla, birlik ve beraberliğimizi bu eşsiz mirasla daha da pekiştirdik. Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum."

 

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

Gündem

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı

Bakan Tunç’tan 29 Ekim mesajı!
Bakan Tunç’tan 29 Ekim mesajı!

Gündem

Bakan Tunç’tan 29 Ekim mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23