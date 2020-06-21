Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabında, 16 yıl önce kaybettiği babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çekilmiş bir fotoğrafına da yer verdiği mesajında, şunları kaydetti:

"Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk ana yurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.

Babalığın, sahip çıkmak olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyfendilere de şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi 'koruyucu aile' olmaya davet ediyorum."