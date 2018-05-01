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Emine Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan  Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

01 Mayıs 2018 Salı 11:08
Emine Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine  Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'nde, "Özbekistan Sanatı Gelenekten Esinlenerek"  adlı sergiyi gezdi.

Köksaray'da bir araya gelen Emine Erdoğan ve Ziraat Mirziyoyev, samimi  sohbet eşliğinde birlikte öğle yemeği yedi.

  Emine Erdoğan, ayrıca Mirziyoyev'in ev sahipliğinde Taşkent Sanat  Galerisi'ni ziyaret etti ve Özbekistan milli kıyafetlerini konu alan defile  izledi.

Özbekistan'ın önemli kültür mekanlarından Hazreti İmam Külliyesi'ni  ziyaret eden Emine Erdoğan, Özbekistan'ın inanç tarihine ilişkin çok sayıda  mimari eserin bulunduğu külliyede yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Hz. Osman'a atfedilen Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu Moy-i  Mübarek Medresesi'ni de gezdi.

Ziyareti boyunca Emine Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar'ın eşi Şule Akar ve bakan eşleri de refakat etti

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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