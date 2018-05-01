Emine Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'nde, "Özbekistan Sanatı Gelenekten Esinlenerek" adlı sergiyi gezdi.

Köksaray'da bir araya gelen Emine Erdoğan ve Ziraat Mirziyoyev, samimi sohbet eşliğinde birlikte öğle yemeği yedi.

Emine Erdoğan, ayrıca Mirziyoyev'in ev sahipliğinde Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti ve Özbekistan milli kıyafetlerini konu alan defile izledi.

Özbekistan'ın önemli kültür mekanlarından Hazreti İmam Külliyesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Özbekistan'ın inanç tarihine ilişkin çok sayıda mimari eserin bulunduğu külliyede yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Hz. Osman'a atfedilen Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu Moy-i Mübarek Medresesi'ni de gezdi.

Ziyareti boyunca Emine Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve bakan eşleri de refakat etti