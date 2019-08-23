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Emine Bulut için duygulandıran protesto!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş-Göztepe maçında, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'a vefa örneği duygulandırdı. Oyuncuların sahaya siyah bant takarak çıktığı maçta tribünlerde yaşanan vahşeti protesto etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:33
Emine Bulut için duygulandıran protesto!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.

Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünler de protesto etti

Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:33
  1. Beşiktaş-Göztepe
  2. Emine Bulut Beşiktaş maçı

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