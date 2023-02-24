Emin Pazarcı'dan Ekşi Sözlük yorumu: Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz
Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ülke TV'de katıldığı "En Sıradışı" programında, İslami ve milli değerlerimize hakaret eden sosyal medya platformu "Ekşi Sözlük"ün erişim yasağı kararını desteklediğini söyledi. Pazarcı, Ekşi Sözlük'ün anayasal suç işlediğini vurgulayarak, "Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz. Neden yok? Çünkü, Ekşi Sözlük gibi yerler anayasal suç işleyen yerlerdir." ifadelerini kullandı. Yasağın genel olarak desteklendiği bir dönemde, Pazarcı'nın açıklamaları dikkat çekti.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ülke TV'de Turgay Güler'in sunduuğu "En Sıradışı" programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Pazarcı, İslami ve milli değerlerimize hakaret eden ve aşağılayan "Ekşi Sözlük" adlı sosyal medya platformuna getirilen erişim yasağıyla ilgili kararı doğru bulduğunu söyledi. Pazarcı Ekşi Sözlük'ün anayasal suç işlendiğini ifade ederek, "Ekşi Sözlük'e erişim yasağı geldi. Kılıçdaroğlu ve 1-2 kişinin dışında bağıran yok. Neden yok? Çünkü, medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz." sözlerini kaydetti.
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