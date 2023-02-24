Emin Pazarcı'dan Ekşi Sözlük yorumu: Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz

Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ülke TV'de katıldığı "En Sıradışı" programında, İslami ve milli değerlerimize hakaret eden sosyal medya platformu "Ekşi Sözlük"ün erişim yasağı kararını desteklediğini söyledi. Pazarcı, Ekşi Sözlük'ün anayasal suç işlediğini vurgulayarak, "Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz. Neden yok? Çünkü, Ekşi Sözlük gibi yerler anayasal suç işleyen yerlerdir." ifadelerini kullandı. Yasağın genel olarak desteklendiği bir dönemde, Pazarcı'nın açıklamaları dikkat çekti.