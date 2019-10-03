0553 313 94 23

Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika

Türk İş Adamları için Afrika’nın kapısı sonuna kadar açılıyor... 30 yıldır Türkiye’de farklı alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkan Emin Grup, sınırlarımız dışındaki girişim hamlesine bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Almanya ve bazı balkan ülkelerinde yatırımlar gerçekleştiren grubun yeni rotası Afrika pazarı oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:34
Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika

Türkiye’de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda hizmet veren Emin Grup, yurtdışındaki yatırım stratejisini güncelleyerek Afrika’ya açılma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde iş adamlarından oluşan bir heyet ile Cibuti ve Somali’de ekonomik işbirliği görüşmeleri gerçekleştiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, bu ülkelerdeki yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

İş birliği için fırsat kapısı

Yurt dışı ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş gezisinde, çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra bölgedeki Türk iş adamlarıyla toplantılar yapıldığını söyleyen Emin Üstün, ’’Afrika, Türk yatırımcılarını bekliyor’’ mesajını verdi.

İstişarelerden bereket doğacak

2002’den sonra etkin hale gelen Türkiye’nin Afrika stratejisine ve ülkeler arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine destek olmayı amaçladıklarını belirterek bölgede inşaattan enerjiye, hayvancılıktan gıdaya kadar birçok sektörde yatırım imkânlarının olduğunu vurgulayan Üstün şöyle konuştu: “Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin gelişmesi, ekonomik iş birlikleri ile bu hacmin daha da artırılması konusunda biz iş adamlarına önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda Afrika’nın bazı ülkelerini kapsayan bir iş ziyareti gerçekleştirdik. Aramızda Türk iş adamlarının da bulunduğu bir heyet ile Cibuti ve Somali’de yeni yatırım fırsatları ve bazı işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ülkelerin Başbakanları ve Ticaret Bakanlarıyla da işbirliğinin geliştirilmesi için bir araya gelme fırsatı bulduk. Bazı ikili görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgedeki Türk iş adamlarıyla da buluştuk. Yaptığımız görüşmeler ve analizler sonrası yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyoruz. Balkanlarda inşaat sektöründe hızlı adımlar atmaya başlamıştık. Oradaki yatırımlarımız bir yanda devam ederken Afrika’da da bazı adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Burada Türk iş adamlarını bekleyen önemli yatırım alanları var. Afrika’daki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle ekonomik anlamda güçlü işbirliklerinin doğabileceğine inanıyorum Yaptığımız istişarelerden bereket doğacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:34
  1. Emin Grup
  2. finans
  3. enerji
  4. inşaat
  5. tarım
  6. hayvancılık
  7. Afrika
  8. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  9. Emin Üstün
  10. Türk iş adamları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç ayaklı açılım
    1. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
    2. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
    3. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
    4. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
    5. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
    6. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
    7. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
    8. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
    9. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
    10. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
    11. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
    12. Markalar Antalya’da buluşacak
    13. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
    14. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
    15. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
    16. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
    17. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
    18. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
    19. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Rusya'da tarihi vurgun!
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü