Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika

Türkiye’de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda hizmet veren Emin Grup, yurtdışındaki yatırım stratejisini güncelleyerek Afrika’ya açılma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde iş adamlarından oluşan bir heyet ile Cibuti ve Somali’de ekonomik işbirliği görüşmeleri gerçekleştiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, bu ülkelerdeki yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

İş birliği için fırsat kapısı

Yurt dışı ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş gezisinde, çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra bölgedeki Türk iş adamlarıyla toplantılar yapıldığını söyleyen Emin Üstün, ’’Afrika, Türk yatırımcılarını bekliyor’’ mesajını verdi.

İstişarelerden bereket doğacak

2002’den sonra etkin hale gelen Türkiye’nin Afrika stratejisine ve ülkeler arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine destek olmayı amaçladıklarını belirterek bölgede inşaattan enerjiye, hayvancılıktan gıdaya kadar birçok sektörde yatırım imkânlarının olduğunu vurgulayan Üstün şöyle konuştu: “Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin gelişmesi, ekonomik iş birlikleri ile bu hacmin daha da artırılması konusunda biz iş adamlarına önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda Afrika’nın bazı ülkelerini kapsayan bir iş ziyareti gerçekleştirdik. Aramızda Türk iş adamlarının da bulunduğu bir heyet ile Cibuti ve Somali’de yeni yatırım fırsatları ve bazı işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ülkelerin Başbakanları ve Ticaret Bakanlarıyla da işbirliğinin geliştirilmesi için bir araya gelme fırsatı bulduk. Bazı ikili görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgedeki Türk iş adamlarıyla da buluştuk. Yaptığımız görüşmeler ve analizler sonrası yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyoruz. Balkanlarda inşaat sektöründe hızlı adımlar atmaya başlamıştık. Oradaki yatırımlarımız bir yanda devam ederken Afrika’da da bazı adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Burada Türk iş adamlarını bekleyen önemli yatırım alanları var. Afrika’daki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle ekonomik anlamda güçlü işbirliklerinin doğabileceğine inanıyorum Yaptığımız istişarelerden bereket doğacaktır.”