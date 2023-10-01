Emin Çölaşan'dan tarihi çark! Akşener'i çıldırtacak

Bir dönem Meral Akşener'i gazladıkça gazlayan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, İYİ Parti'nin, yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı almasının ardından saldırıya geçti. Bugün bir seçim olsa, İYİ Parti'nin il düzeyinde hiç belediye kazanamayacağını belirten Çölaşan, "Öküz öldüğünde, ortaklık bozulurmuş" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) 2023 seçimleri yapıldı ve bitti…

Şöyle veya böyle İYİ Parti 44 milletvekilliği kazandı.

Altılı masa partileri arasında AKP'ye karşı yapılan işbirliğinin bir süre daha devam etmesi beklenirken Hanımefendi masadan ayrıldığını duyurmuştu.

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Yola artık tek başına, kendi partisiyle devam edeceğini açıkladı.

Sonra pişmanlık duydu ve masaya geri döndü.

Doğal hakkıdır ve saygı gösterilir ama iş bu kadarla kalsa yine iyi!

Şimdi inkar edecektir ama geçmişte yaptığı doğru ve tutarlı muhalefeti bir yana bırakmayı içine sindirdi…

Ve açıkça söylemesi mümkün olmasa bile AKP saflarına transfer oldu!

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Bu konuda yaptığı ilk açıklama herkes gibi kendi partililerini de sanırım biraz şaşırttı…

“Karar aldık, İYİ Parti olarak 81 ilde seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz.”

Bu kararın gerekçesi neydi, bilen yok.

Ama perde gerisindeki amaç normal zekaya sahip herkes için belli idi…

CHP'nin oylarını bölmek ve özellikle İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehir belediyelerini yeniden AKP'nin kazanmasını sağlamak.

Herkes düşünsün ve söylesin…

Bugün bir seçim olsa, İYİ Parti'nin Türkiye'de il düzeyinde kaç belediye kazanması mümkün olur?

Kimse kusura bakmasın ama ben tahminimi söyleyeyim:

Sıfır…

Ya da diyelim ki şu veya bu nedenle herhangi bir ilimizde bir mucize gerçekleşti ve bu rakam ‘bir' oldu.

Ama ‘iki' olmaz.

Bu gerçeklerden yola çıktığımızda karşımızda beliren tablo şu:

“Meral Hanım ve partisi hayal dünyasında, pembe hülyalar aleminde yaşıyor ve kendileriyle birlikte seçmenlerini de kandırmaya çalışıyorlar.” (…)"