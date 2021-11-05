Emin Çölaşan’dan ‘Sakın adaylığını açıklama Kemal Bey’ çıkışı

YENİ AKİT / ANKARA

“Millet İttifakı”nda çatırdamalar yaşanırken Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için gösterilecek aday ve yaptığı konuşmaları dolayısıyla sabırlı olmaya davet ederek akıl verdi.

Söz konusu yazının ilgili bölümü şöyle:

“Kemal Bey cumhurbaşkanlığını fazlasıyla hak etmektedir ama bunu ima yoluyla, dolaylı yollarla bile olsa açıklamak için henüz erkendir.

Bu gibi konularda yapılan ve yapılacak olan erken açıklamalar karşı cepheyi güçlendirmekten başka bir işe yaramaz.

Nitekim AKP-MHP cephesi bugüne kadar gayet iyi giden Millet İttifakı'nın arasına nifak sokup aralarını bozmak için elinden geleni ardına koymuyor.

İktidarın elinden kayıp gitmekte olduğunu gören karşı taraf, özellikle de medya güçleri şimdi panikte.

Ellerindeki tek çare, mümkünse Millet ittifakı'nı bölmek.

Kemal Bey’e naçizane tavsiyem biraz daha sabırlı olmasıdır.”