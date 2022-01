Erdoğan’ın Milli Muharip Uçak müjdesinden rahatsız oldu! 2023’te Taksim’de anıracak mısın Emin Çölaşan?

Bir zamanlar “Koalisyon benim evimde kuruldu” itirafında bulunarak hükümetler kuran ve her dönemde birilerinin medya “tetikçiliği"ni yapan Emin Çölaşan köşeye sıkışmışlığın verdiği eziklikle Sözcü’de karalamaya devam ediyor.

CHP’li vekil de alay etmişti ama sonra TOGG’un koltuğuna geçmişti

Türkiye’nin yerli otomobil girişimlerini alaya alan isimlerden birisi de CHP Milletvekili Tahsin Tarhan olmuştu. CHP’li Tarhan, AK Parti hükümetinin yerli elektrikli otomobil üretemeyeceğini iddia etmiş ve daha sonra yerli ve milli TOGG’un koltuğuna geçerek incelemelerde bulunmuştu.

Türkiye’nin başarısından rahatsız oldu

Bugüne kadar ülkenin kalkınması için yapılan çalışmalara gözlerini kapatan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip (savaşçı) uçağımıza geldi. Milli muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz…” sözlerinden rahatsız oldu.

“Yerli ve milli” söylemlerden Emin Çölaşan rahatsızlık duyuyor

“Her şey 2023’te güzel olacak, bekleyin!” başlıklı bugünkü yazısında Emin Çölaşan, şunları iddia etti:

“Türk Milletinin çoğunluğu bu açlık, sefalet ve pahalılık ortamında kıvranırken ortaya çıkan yakınmaları da kulak arkası ediyorlar…

“Bekleyin kardeşim ne aceleniz var. Hele 2023 bir gelsin, o zaman her şey düzelecek!”

Bunun son örneğine önceki gün tanık olduk…

Yapılan bir törende dünya liderimiz konuştu ve sözleri dün yandaş medyanın manşetinde yer buldu:

“Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip (savaşçı) uçağımıza geldi. Milli muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün düyayaya göstereceğiz…”

Yandaş medyada verilen bilgilere göre bu uçak her bakımdan F-16’lardan çok daha üstünmüş.

Üstelik savaş gücüyle bütün dünyaya parmak ısırtacakmış.

Bütün dünyayı titretip esas duruşta bekleten Recep Bey törende yaptığı konuşmada yine esti gürledi:

“Buradan tüm yalancılara ve sahtekarlara sesleniyorum. Biz ülkemize biz hizmet etmekten asla yorulmayacağız. Ama siz bir gün yalanlarınızda boğulacaksınız.”

Helal olsun!

Yakında hangardan çıkacakmış!

Aradan yıllar geçti, biz hala uçağımızı bekliyoruz.

Savaş uçağı olsun yolcu uçağı olsun, bizim için hiç fark etmez.

Uçurun da kurtulalım be kardeşim, ne varsa uçurun!

Sevgili okurlarım, hep diyorum ya bu iktidarın temel amacı her olayda ve her konuda ön almak, her güncel konunun üzerine balıklama atlayıp maydanoz olmak.

Şimdi korona aşısı güncel oldu, hemen “yerli ve milli aşı” keşfettiler, adını da Turcovac koydular!...

Aslında bu aşı hariç her şeyimiz 2023’e endeksli.

Seçim olacak ya, bekleyelim bakalım 2023’ü!

Hayat o yıl ucuzlayacak, yolsuzluklar bitecek, gökyüzünde uçaklarımız uçacak, yerli ve milli roketlerimizle ay’a gideceğiz.

Gel 2023 gel, bir an önce bekliyoruz!”