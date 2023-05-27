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Medya Emin Çölaşan fena uçtu! Sen ne içiyorsun böyle koçum
Medya

Emin Çölaşan fena uçtu! Sen ne içiyorsun böyle koçum

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:30:00 -
Emin Çölaşan fena uçtu! Sen ne içiyorsun böyle koçum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 5 daha fazla oy alması, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı "kesmedi".

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 5 daha fazla oy alması, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı "kesmedi". 

Her fırsatta demokrasiden dem vuran Çölaşan, "Bu memleketin ve milyonlarca insanımızın geleceği, ilk oylamada yüzde 50'yi bulamayan bir tek şahsın alacağı siyasi kararlara bağımlı olamaz" ifadelerini kullanarak milli iradeye karşı olan hazımsızlığını gözler önüne serdiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu iki hafta önce yapıldı…

Aslında iktidar ekibi her ne kadar zafer çığlıkları atsa bile bunun gerçekçi olmadığını bilmemiz gerekiyor.
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(...) Bunca güç ve yetkiye rağmen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarıdan bir fazla oy alıp işi bitirmen mümkün olmuyor.

Bunu anlamı açıktır.

Toplumun yarısı seni tercih ediyor olsa bile öteki yarısı seni o makamda görmek istemiyor.

Aritmetik hesaplardan yola çıktığımızda, şu andaki tablo böyledir.

(...) Bu memleketin ve milyonlarca insanımızın geleceği, ilk oylamada yüzde 50'yi bulamayan bir tek şahsın alacağı siyasi kararlara bağımlı olamaz.

İş bu kadar kolay ve ucuz olmamalı."

 

 

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